Лондон, 30 сентября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Политики стран Запада всё чаще признают, что украинский конфликт можно закончить только с помощью проведения переговоров и заключения соглашения с Россией на базе «стамбульских принципов». Такое мнение 28 сентября высказал политолог из Британии Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На самом деле, западные официальные лица в частном порядке всё чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговорённым в Стамбуле в первые недели противостояния», — написал он.

Как отметил политолог, Киев в итоге вынужден будет подписать соглашение о нейтралитете в сопровождении каких-то международных гарантий безопасности и территориальной целостности.

По словам Ливена, в Киеве появляется всё больше признаков того, что украинская сторона согласна с тем, что это лучшее из того, на что она может рассчитывать.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что проекты мирного урегулирования конфликта на Украине не будут иметь успеха без участия в них России. Дипломат также указал на важную роль Минска в мирном разрешении этого конфликта.

Позднее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что для Киева последствия от срыва переговоров с Москвой каждый раз приводят к утрате территорий. Глава МИД РФ подчеркнул, что Украина подорвала свою легитимность, пока у власти в этой стране находится действующий киевский режим.