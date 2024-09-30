Москва, 30 сентября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Бросивший своего двухмесячного сына в сугроб блогер Сергей Косенко стал фигурантом уголовного дела о пропаганде наркотиков, однако, по данным ИА Регнум, ему может грозить ещё одно дело — за неуплату налогов.

Zuma\TASS

Как выяснилось, Косенко задолжал Федеральной налоговой службе 303 270 рублей. Когда именно образовался долг, неизвестно. Кроме того, 27 сентября в суде Москвы на блогера был зарегистрирован административный протокол за пропаганду наркотических средств.

«В Никулинский суд поступил материал на блогера Косенко. Он обвиняется в ст. 6.13, ч. 1.1 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств). Ему грозит штраф от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей», — сообщил источник ИА Регнум

Ранее ИА Регнум сообщало, что блогер-миллионник Косенко бросил в сугроб своего двухмесячного сына. Видео он опубликовал в одной из соцсетей, где у него почти 7 млн подписчиков.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера. Адвокат Косенко Сергей Жорин заявлял, что видео является монтажом и компьютерной графикой.