Москва, 30 сентября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Индекс платы граждан за коммунальные услуги будет устанавливаться в каждом субъекте РФ отдельно с учётом потребностей и ресурсов того или иного региона. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщается в заявлении Федеральной антимонопольной службе (ФАС), опубликованном на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В ФАС заверили, что служба на регулярной основе осуществляет мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги и активно занимается выявлением и устранением нарушений тарифного законодательства.

«Кроме того, в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию своего региона», — подчеркнули в ведомстве.

Также в ФАС рассказали о разработке проектов документов для борьбы с экономическим ущербом, который наносит казне приобретение по льготным тарифам электроэнергии, используемой в дальнейшем подпольными майнерами криптовалют.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил в июле этого года, что майнинг криптовалют может вызывать дефицит электроэнергии, примеры сбоев из-за деятельности криптоферм уже имели место в нескольких регионах страны. Если этот процесс будет оставаться без контроля, субъекты могут лишиться ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья, отметил глава государства.