Москва, 30 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают целенаправленные попытки уничтожения российских военных корреспондентов. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Так он прокомментировал ранение, полученное корреспондентом «Известий» Денисом Кулагой под Часовым Яром в зоне проведения спецоперации.

«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами, по всей видимости, преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются», — приведены слова спикера Кремля в Telegram-канале «Известий».

Он отметил, что украинские бойцы буквально «гоняются» за многими военными корреспондентами. Кулаге Песков пожелал скорейшего выздоровления и призвал всех военкоров соблюдать максимальную осторожность.

Как передавало ИА Регнум, при возвращении со съёмок квадроцикл журналиста, предварительно, атаковал FPV-дрон. Корреспондент получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы. Его жизни ничего не угрожает, Кулага находится в госпитале.

Другой военкор издания — Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.