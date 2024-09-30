Москва, 30 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в зоне проведения спецоперации.

ИЗВЕСТИЯ

Как сообщают «Известия», при возвращении со съёмок квадроцикл журналиста, по предварительным данным, атаковал FPV-дрон. Корреспондент получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы. Указывается, что жизни военкора ничего не угрожает, в данный момент он находится в госпитале.

«Мне оказали первую помощь в Артёмовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», — рассказал Кулага.

Это уже не первый случай атаки ВСУ целенаправленно по журналистам. Военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

Комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращение в международные организации с требованием отреагировать на убийство ВСУ российского журналиста.