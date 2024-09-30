Москва, 30 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского. Соответствующий указ 30 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы

«Наградить орденом Александра Невского Бюльбюль оглы Полада, гражданина Азербайджанской Республики», — говорится в документе.

Дипломат награждён за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Бюльбюль оглы с должности посла в России. Ранее на выборах 1 сентября Бюльбюль оглы избрался депутатом парламента Азербайджана VII созыва.

В августе Бюльбюль оглы сообщил о завершении службы на своём посту после 18,5 года работы. Помимо дипломатической службы, он увлекается музыкой. Так, ещё в 1982 году посол был удостоен почётного звания «Народный артист Азербайджанской ССР». До своего назначения послом в России Бюльбюль оглы занимал пост министра культуры Азербайджана.