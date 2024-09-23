Баку, 23 сентября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал посла в России Полада Бюльбюль оглы, следует из распоряжения азербайджанского лидера.

Сергей Савостьянов/ТАСС Полад Бюльбюль оглы

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — сказано на сайте президента Азербайджана.

Ранее на выборах 1 сентября Бюльбюль оглы избрался депутатом парламента Азербайджана VII созыва.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа Бюльбюль оглы сообщил о завершении службы на своём посту после 18,5 лет работы.

Вместе с этим посол выразил надежду, что сможет избраться депутатом после завершения своей карьеры в качестве дипломата.

Помимо дипломатической службы Бюльбюль оглы увлекается музыкой. Так, ещё в 1982 году он был удостоен почётного звания «Народный артист Азербайджанской ССР».

В 1987 году в течение нескольких лет Бюльбюль оглы занимал должность директора и художественного руководителя Азербайджанской государственной филармонии.

До своего назначения послом в России Бюльбюль оглы занимал пост министра культуры Азербайджана.