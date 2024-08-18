Москва, 18 августа, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы завершил службу на своём посту.

Михаил Терещенко/ ТАСС

«Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона», — приводит слова дипломата ТАСС.

Вместе с этим посол выразил надежду, что сможет избраться депутатом после завершения своей карьеры в качестве дипломата.

Помимо дипломатической службы, Бюльбюль оглы увлекается музыкой. Так, ещё в 1982 году он был удостоен почётного звания «Народный артист Азербайджанской ССР».

В 1987 году в течение нескольких лет Бюльбюль оглы занимал должность директора и художественного руководителя Азербайджанской государственной филармонии.

До своего назначения послом в России Бюльбюль оглы занимал пост министра культуры Азербайджана.

Как передавало ИА Регнум, ранее Полад Бюльбюль заявил, что Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС.