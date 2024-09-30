Хабаровск, 30 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Жителя Хабаровска Цан-Хоя приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в диверсионном обществе и ряд других преступлений. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе 1-го Восточного окружного военного суда.

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В суде уточнили, что первые три года россиянин проведёт в тюрьме, а остальное время будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Фигуранта признали виновным по шести статьям УК РФ, среди которых — 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 275 («Госизмена»).

Рассмотрение дела проходило на закрытом судебном заседании.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшего для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об объектах Минобороны. Он также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для того, чтобы поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в городе и совершить диверсии на железнодорожных путях. Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием. В отношении него расследуют уголовные дела по статьям о госизмене, а также теракте и диверсии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности 17 сентября задержали жителя Мариуполя, подозреваемого в госизмене. Мужчина собирал данные о местах дислокации подразделений Министерства обороны России. Задержанный признался, что отправлял информацию представителю СБУ.