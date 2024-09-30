Москва, 30 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В Москве при столкновении автобуса с пассажирской «Газелью» пострадали 11 человек, двое из которых — дети. Об этом 30 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Авария произошла на Каспийской улице рядом с остановкой «Центр крови». По данным источника, врачи прибыли к месту инцидента и оказывают помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября водитель грузовика, двигаясь на участке автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб на месте. По последним данным, пострадал 31 человек. В больницы Краснодара с места ДТП доставили 22 человека. В числе госпитализированных трое детей.

В тот же день в Новосибирске при ДТП девушку выбросило из автомобиля на проезжую часть, а виновник столкновения скрылся с места происшествия. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.