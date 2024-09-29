Краснодар, 29 сентября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. В станице Старокорсунская в Краснодарском крае на большой скорости столкнулись автобус и фура, сообщает 29 сентября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

После столкновения фура загорелась. На месте работают экстренные службы, которым удалось локализовать пожар.

Согласно данным «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. В салоне, по предварительным данным, находились 49 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется. Пользователи соцсетей сообщают, что в районе трассы были слышны взрывы.

Как передавало ИА Регнум, в Новосибирске в ДТП девушку выбросило из автомобиля на проезжую часть, а виновник столкновения скрылся с места происшествия. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.

22 сентября два грузовых автомобиля столкнулись и перевернулись на Московской кольцевой автодороге. На опубликованной с места ДТП видеозаписи видно, как мусоровоз сталкивается с большегрузным автомобилем, после чего обе машины переворачиваются.