Новосибирск, 29 сентября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В Новосибирске в ДТП девушку выбросило из автомобиля на проезжую часть, виновник столкновения скрылся, видеозапись с уличных камер наблюдения была опубликована в Telegram-канале АСТ-54 Black 29 сентября.

Кадр из видео

«Пассажир кроссовера Haval Jolion вылетел на проезжую часть после ДТП, произошедшего около 7 утра на площади Ленина», — сообщается в посте.

Судя по видео, девушка пролетела несколько метров, а затем самостоятельно встала. Ей помогли очевидцы происшествия. Вскоре девушку госпитализировали, как сообщили в местной Госавтоинспекции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919547" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пассажир кроссовера Haval Jolion вылетел на проезжую часть после ДТП

Виновник ДТП, водитель Lexus, не стал помогать девушке. В органах сообщили, что он был в состоянии алкогольного опьянения и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора, на него составлен административный протокол. Нарушение влечёт за собой наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября в Самарской области в результате ДТП погибли двое детей, пять человек госпитализировали.

На улице Генерала Дорохова в Москве 22 сентября произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

В этот же день два грузовых автомобиля перевернулись на Московской кольцевой автодороге после того, как столкнулись. На опубликованной видеозаписи с места ДТП видно, как мусоровоз сталкивается с большегрузным автомобилем и затем врезается в него, после чего оба грузовика переворачиваются набок.