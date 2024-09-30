Москва, 30 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В населённом пункте Казанка в Николаевской области нанесён удар по эшелону с бойцами украинских войск, в результате чего они понесли большие потери. Об этом 30 сентября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест, включая наряды полиции и любой военный автотранспорт и местных жителей с личным автотранспортом», — привёл их слова Лебедев в своём Telegram-канале.

По словам координатора, в попавшем под удар эшелоне находился личный состав подразделений украинских боевиков, которые понесли потери в курском приграничье и под Харьковом, направляемых на переформирование и последующую отправку на херсонское направление.

Лебедев уточнил, что в подвергшихся ударам вагонах также везли артиллерийские снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня, из-за чего на этом месте около часа происходила вторичная детонация.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября стало известно, что расчёт российского ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области. В результате этого были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что российские военные нанесли удар по украинским военным аэродромам и складам с боеприпасами. Также были поражены скопления личного состава и военная техника противника в 124 районах.