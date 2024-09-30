Подполье сообщило об ударе по эшелону с бойцами ВСУ в Николаевской области
Москва, 30 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В населённом пункте Казанка в Николаевской области нанесён удар по эшелону с бойцами украинских войск, в результате чего они понесли большие потери. Об этом 30 сентября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест, включая наряды полиции и любой военный автотранспорт и местных жителей с личным автотранспортом», — привёл их слова Лебедев в своём Telegram-канале.
По словам координатора, в попавшем под удар эшелоне находился личный состав подразделений украинских боевиков, которые понесли потери в курском приграничье и под Харьковом, направляемых на переформирование и последующую отправку на херсонское направление.
Лебедев уточнил, что в подвергшихся ударам вагонах также везли артиллерийские снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня, из-за чего на этом месте около часа происходила вторичная детонация.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября стало известно, что расчёт российского ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области. В результате этого были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.
Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что российские военные нанесли удар по украинским военным аэродромам и складам с боеприпасами. Также были поражены скопления личного состава и военная техника противника в 124 районах.