Киев, 30 сентября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США был «очень непростым», заявил глава его офиса Андрей Ермак в эфире украинского телемарафона.

TING SHEN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — сказал он 29 сентября.

Ермак напомнил, что в США продолжается президентская избирательная кампания. По мнению политика, она проходит в напряженной и чувствительной обстановке. Представители киевской делегации стремились сделать так, чтобы их высказывания не нанесли вред Украине.

Глава офиса также заявил, что для украинцев не раскроют полностью «план победы» Зеленского, который он представил в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский прибыл в США 22 сентября. Он начал визит с посещения военного завода в штате Пенсильвания. Издание The Federalist обвинило украинского лидера в попытке вмешаться в выборы американского президента, так как он посетил «колеблющийся» штат и встретился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, являющимся доверенным лицом Демократической партии.

Газета The New York Times отметила, что Зеленского встретили в США гораздо сдержанней, чем в предыдущие визиты. Это показывает падение его популярности, что может негативно повлиять на выделение Вашингтоном военной помощи Киеву в будущем, заявило издание.

Газета Politico, ссылаясь на источник, сообщила, что президент США Джо Байден и его советники ознакомились с «планом победы» Зеленского и сомневаются, что он принесёт успех.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал преступлением визит Зеленского в США. Российский политик заявил, что глава киевского режима намеренно попытался вмешаться в выборы американского президента, подыгрывая кандидату от Демпартии Камале Харрис.