Киев, 30 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Постановление Центризбиркома (ЦИК) Украины об упорядочивании избирательных участков может быть свидетельством начала подготовки украинских властей к выборам в стране. Об этом 30 сентября заявила депутат Верховной рады Оксана Савчук в эфире украинского телеканала «Новости Live».

Стрингер/РИА Новости

«20 сентября издано постановление ЦИК, в котором говорится, что ЦИК должен сейчас урегулировать избирательные участки. Это тоже был такой сигнал, который печатается и в западных медиа. <…> Какая-то такая подпольная работа [по подготовке к выборам], может быть, и ведётся», — сказала она.

По словам Савчук, на данный момент избирательные участки на контролируемой Киевом территории сформированы таким образом, как это было сделано к последним местным выборам, которые прошли ещё в 2020 году. По её словам, из-за этого украинскому ЦИК нужно «провести анализ настоящего положения вещей».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября британское издание The Economist написало, что в 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы удержаться у власти, может провести выборы президента Украины. По информации журнала, рейтинг доверия жителей Украины к Зеленскому с мая 2023 года обрушился с 80% до 45%.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 19 сентября заявил о возможном госперевороте в стране в случае отказа Зеленского от проведения президентских выборов. По его словам, жители Украины хорошо понимают, что мирное урегулирование и выборы президента в стране являются для них единственным шансом на спасение.

Один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник в конце мая заявил об утере легитимности Зеленским. Он уточнил, что это произошло после 20 мая, когда окончился срок полномочий главы киевского режима.

Власти России неоднократно говорило о нелегитимности Зеленского. Так, 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава киевского режима не является легитимным президентом Украины. По его словам, Киеву далее будет всё сложнее сводить ситуацию де-юре с фактической, а жителям Украины ещё предстоит разбираться «со снежным комом нелегитимности» власти.