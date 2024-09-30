Москва, 30 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Компания Ladoga (производитель водки «Царская» и джина Barrister) заключила контракт с французским домом Hardy и получила эксклюзивное право на поставки одноименного коньяка в России. Об этом 30 сентября со ссылкой на представителя Ladoga сообщила газета «Ведомости».

РИА Новости/Мария Девахина

Ранее импорт коньяка Hardy в Россию осуществлял другой поставщик, прекративший сотрудничество с производителем в августе 2023 года. Имевшиеся у него запасы, отмечено в материале, были распроданы спустя несколько месяцев.

Представитель Ladoga рассказал, что стоимость коньяка будет варьироваться от 6822 до 82 351 руб. за бутылку в зависимости от серии. По его словам, дистрибьютор планирует выручить от продаж не менее 70 млн руб. за год.

Как передавало ИА Регнум с января по апрель 2024 года российские алкогольные предприятия на 10% увеличили производство спиртных напитков крепостью выше 9%, до 33,681 млн декалитров. Так, производство водки увеличилось на 6%, коньяка — на 7,3%, вин — на 27,8%, игристых вин — на 36,5%, а ликёрных — на 70%.

В апреле Министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия. Индексацию цен в ведомстве связали с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, ростом затрат на производство алкогольной продукции.

При этом 22 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о снижении акцизов на игристые вина российского производства.