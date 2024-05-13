Москва, 13 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. С января по апрель 2024 года российские алкогольные предприятия на 10% увеличили производство спиртных напитков крепостью выше 9%, до 33,681 млн декалитров, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Так производство водки увеличилось на 6% (22,689 миллиона декалитров), коньяка — на 7,3% (2,622 миллиона), вин — на 27,8% (11,025 миллиона), игристых вин — на 36,5% (4,497 миллиона), а ликёрных — на 70% (553,7 тысячи). Всего с начала года алкогольная отрасль выпустила 62,925 млн декалитров продукции, что на 20,1% больше, чем в 2023 году.

При этом производство слабоалкогольных напитков выросло на 38,4% до 8,095 млн декалитров.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство финансов предложило с 1 июня повысить цены на водку, бренди и коньяк. Так с июня минимальная розничная цена водки может вырасти с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, бренди — с 375 до 403 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей за 0,5 литра.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции. Согласно документу, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке могут отозвать лицензию на производство этилового спирта.

В январе 2023 года производство вина в России возросло на 45,9%, составив 1,6 млн дал. При этом производство водки уменьшилось на 3,5% (4,75 млн дал).