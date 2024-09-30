Москва, 30 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 30 сентября призвал не апеллировать к новой ядерной доктрине РФ при каждом эпизоде специальной военной операции.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения», — заявил представитель Кремля.

По его словам, решения будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается, и не следует каждый раз искать какие-то увязки.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину России в части определения условий применения такого вида оружия. Глава государства обратил внимание, что в новой доктрине агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке такого, будет рассматриваться как совместное нападение на территорию страны.

Путин также заявил, что нападение на Россию с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.

Песков 29 сентября сообщил, что корректировки обновлённой ядерной доктрины РФ подготовлены. Он подчеркнул, что на принятие корректировок доктрины повлияла международная обстановка, участие ядерных держав в украинском конфликте на стороне Киева, а также продвижение инфраструктуры НАТО у российских границ.