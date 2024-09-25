Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В Ростовской области суд арестовал заместителя министра спорта Светлану Гадарову, подозреваемую в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда на официальном сайте.

РИА Новости/Александр Блотницкий

Согласно версии следствия, в период с 4 сентября по 27 декабря 2023 года во время нескольких встреч Гадарова получила не менее 80 тыс. рублей в виде взятки.

В публикации уточняется, что финансовые средства ей передал супруг директора компании ООО «С» «за общее покровительство и попустительство по службе», а именно за создание условий для признания компании победителем по результатам проведения находящихся в ведении министерства ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области» закупок, а также последующего заключения контрактов на оказание услуг и способствования беспрепятственному подписанию ею от имени государственного заказчика документов о приёмке услуг.

Замминистра заключили под стражу до 19 ноября 2024 года включительно. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как сообщало ИА Регнум, в июле по делу о получении взятки в особо крупном размере арестовали заместителя директора департамента Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Журавлёва. В августе ему продлили срок содержания под стражей до ноября.

Ранее суд арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Чиновника задержали днём ранее в собственной квартире.