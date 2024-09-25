Таганрог, Ростовская область, 25 сентября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Руководитель следственного отдела по Таганрогу Руслан Багмут был задержан силовиками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Неназванный сотрудник правоохранительных органов подтвердил агентству информацию о задержании, однако отметил, что подробности пока уточняются.

Ранее в местных СМИ появлялась информация, что Багмут задержан за взяточничество, сумма составила 2 млн рублей.

Известно, что Багмут служил в Следственном комитете с 2007 года и даже награждался медалями.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в Ростовской области задержали местного замминистра спорта Светлану Гадарову, которая также подозревается в получении взятки. Согласно версии следствия, в период с 4 сентября по 27 декабря 2023 года во время нескольких встреч Гадарова получила не менее 80 тыс. рублей в виде взятки.

Ранее суд арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Чиновника задержали днём ранее в собственной квартире.