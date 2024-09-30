Вашингтон, 30 сентября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Дикий чёрный медведь-барибал поселился в подвале жилого дома в американском штате Калифорния. Об этом 25 сентября сообщил телеканал NBC News.

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Отмечается, что проживающие в доме на окраине национального заповедника «Анджелес» Боб и Сьюзан Неслеры даже дали поселившемуся у них хищнику кличку Джуниор. По их словам, медведь каждую ночь покидает подвал и возвращается туда ранним утром.

Семейная пара также заявила, что не боится этих животных, потому что часто встречает их в этом районе. При этом медведь почти не беспокоит Неслеров, они жалуются только на то, что животное слишком активно испражняется в подвале.

Супруги отметили, что, несмотря на это, они хотят освободиться от такого соседа из соображений безопасности, для чего держат связь с сотрудниками Департамента рыболовства и дикой природы, однако готовы сделать это только гуманным способом.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября стало известно, что чёрный медведь в американском штате Теннесси попытался утащить тело погибшего в результате ДТП мотоциклиста. Прибывшему на место аварии помощнику шерифа пришлось съездить за ружьём и даже стрелять в хищника, решившего, что человек хочет отнять его добычу.

В дачном доме в села Благовещенка в Приморском крае 23 сентября медведь напал на отца с сыном. Животное вломилось в дачный дом и растерзало мужчин, после чего ушло из посёлка.

В пресс-службе администрации Пожарского муниципального округа 24 сентября сообщили о ликвидации медведя, растерзавшего двух мужчин в дачном доме. Отмечалось, что дикое животное отследила и застрелила группа специалистов охотнадзора.