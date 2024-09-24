Приморский край, 24 сентября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Медведь, убивший двух мужчин в дачном доме в Лучегорске Приморского края, ликвидирован, сообщила 24 сентября пресс-служба администрации Пожарского муниципального округа в своём Telegram-канале.

Аадминистрация Пожарского муниципального округа

«Конфликтный медведь в Лучегорске ликвидирован. Группе специалистов охотнадзора удалось выследить и отстрелить опасного хищника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причины агрессивного поведения медведя будут установлены позже.

Днём ранее стало известно, что отец и сын погибли в результате нападения медведя в Пожарском районе Приморского края. По словам очевидцев, медведь ворвался в дачный дом и растерзал двух мужчин, после чего покинул посёлок.

За день до нападения на людей в населённом пункте неподалёку медведь задрал и съел собаку. А ночью зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак.