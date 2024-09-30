Штат Теннесси, США, 30 сентября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Чёрный медведь в штате США Теннесси пытался утащить тело погибшего в результате аварии мотоциклиста. Об этом 26 сентября сообщил американский телеканал WATE-TV.

S. Schuetter/blickwinkel/Global Look Press

Уточняется, что прибывший на место ДТП помощник шерифа увидел, что тело погибшего охраняет чёрный медведь весом около 70–80 кг. Полицейский попытался прогнать животное в лес, однако медведь проигнорировал действия человека.

Затем помощник шерифа съездил за ружьём и снова попытался отвлечь медведя от тела мотоциклиста. В этот раз хищник отреагировал на действия правоохранителя, решив, что человек хочет отнять у него добычу, и бросившись на него. В результате помощнику шерифа пришлось стрелять в животное.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября медведь напал на отца с сыном в дачном доме в села Благовещенка в Приморье. Хищник ворвался в дачный дом и растерзал мужчин, после чего ушёл из посёлка.

Пресс-служба администрации Пожарского муниципального округа 24 сентября сообщила о ликвидации убившего двух мужчин в дачном доме медведя. Хищника отследила и застрелила группа специалистов охотнадзора.