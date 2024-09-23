Владивосток, 23 сентября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Отец и сын погибли в результате нападения медведя в Пожарском районе Приморского края, сообщила 23 сентября пресс-служба минприроды по Приморью.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В пресс-службе уточнили, что хищник напал на людей на территории села Благовещенка в районе Лучегорска в дачном посёлке. По словам очевидцев, медведь ворвался в дачный дом и растерзал двух мужчин, после чего покинул посёлок.

По предварительным данным, на отца и сына напал взрослый бурый медведь. Из-за инцидента было выдано разрешение на отстрел животного, специалисты охотназдзора предпринимают меры по выслеживанию опасного хищника.

Ранее сообщалось, что за день до нападения на людей в населённом пункте неподалёку медведь задрал и съел собаку. В минприроды напомнили, что в случаях выхода к людям или нападения диких животных следует незамедлительно сообщать о произошедшем в охотнадзор.

Как передавало ИА Регнум, в Кабардино-Балкарии в горах было обнаружено тело туриста, оно находилось вблизи медвежьих следов. На данный момент причина и обстоятельства смерти устанавливаются. Спасатели передали тело следователям в село Верхний Баксан.

Ранее в пригороде Петропавловска-Камчатского в посёлке Светлый немецкая овчарка Ирбис спасла хозяина от четырёх медведей, получив при этом серьёзные ранения.