Москва, 30 сентября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Россия планирует нарастить производство сжиженного природного газа (СПГ) до более чем 100 млн тонн до 2035 года. Об этом 30 сентября заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на форуме «Российская энергетическая неделя».

Сергей Красноухов/РИА Новости

«Точно сказать, сколько мы будем СПГ экспортировать в каждый конкретный год, сложно», — заявил он.

По его словам, в настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года. Он добавил, что план по производству СПГ сохранится. Цивилев отметил, что это более 100 млн тонн до 2035 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 сентября, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели», заявил, что РФ осуществит планы в сфере энергетики, хотя ей и пытаются помешать извне. Глава государства отметил, что РФ наращивает экспорт СПГ. Он заявил о продолжении развития сервисов и технологий в сфере СПГ, наращивании мощности арктических портов и укреплении инфраструктуры Северного морского пути.

Кроме того, Россия по поставкам природного газа в Европу по итогам мая 2024 года впервые с сентября 2022 года обогнала США.

В феврале Путин заявил, что РФ не зависит от поставок газа в Европу. Он подчёркивал, что Россия нашла другие маршруты сбыта энергоресурсов и работает над внутренней газификацией.