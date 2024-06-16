Лондон, 16 июня, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Россия по поставкам природного газа в Европу по итогам мая 2024 года впервые с сентября 2022 года обогнала США, сообщила 16 июня британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на данные консалтинговой компании ICIS.

TASS / Jens Büttner/dpa

По информации аналитиков компании, поставки из России с учётом доставки по трубопроводам и перевозок СПГ по морю составили 15% от всего импорта газа в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину. Объёмы импорта газа из США в Европу составили 15% от общих поставок.

«Поразительно видеть, что рыночная доля российского газа в Европе выросла после всего, через что мы прошли, после всех усилий, предпринятых для разделения энергоснабжения и снижения рисков», — прокомментировал ситуацию руководитель отдела газовой аналитики ICIS Том Марзек-Мансер.

При этом газета указала на то, что в мае были перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в штате Техас, и это могло повлиять на снижение поставок из США. С 2023 года они обеспечивали 20% от всего импорта газа в Европу. Издание также отметило, что в мае были увеличенные поставки российского газа через Турцию, так как на июнь запланировали техническое обслуживание трубопровода.

FT заявило, что Еврокомиссия стремится, чтобы в будущем Азербайджан нарастил поставки газа в ЕС через Южный газотранспортный коридор, но пока не получается найти замену 14 млрд кубометров газа в месяц, поступающих в Европу из России по газопроводу через Украину.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня агентство Bloomberg сообщило, что представители руководства ЕС и других европейских стран начали переговоры с Киевом о продлении соглашения по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию. Контракт действует до конца 2024 года, но его планируют продлить ещё на год.

Президент Владимир Путин в феврале заявил, что Россия не зависит от поставок газа в Европу. Он рекомендовал европейским государствам самим решать, нуждаются ли они в приобретении российского газа или нет. Глава государства подчеркнул, что РФ нашла другие маршруты сбыта энергоресурсов и работает над внутренней газификацией.