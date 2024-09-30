Москва, 30 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы опубликовала кадры последствий мощного возгорания в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде на севере Москвы. Видео и фотографии с места происшествия размещены в Telegram-канале ведомства 30 сентября.

Прокуратура Москвы

На кадрах ― окно с выбитой рамой, обгоревшие остатки мебели.

В прокуратуре добавили, что сотрудники ведомства продолжают работу на месте пожара.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919668" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным «Известий», жильцов московского ЖК «Селигер Сити» разместили в пунктах временного размещения (ПВР) на первом этаже в офисе управляющей компании. Источник издания сообщил, что людей начнут пускать квартиры в ближайшие полтора часа.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 сентября в Ильменском проезде в жилом доме загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Пожар тушили более 80 спасателей.

Пожарные полностью ликвидировали огонь в квартирах многоэтажного дома. Удалось спасти пять человек, пострадали два жильца, в том числе ребёнок. Один мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Очевидцы растянули для него одеяло.

При пожаре один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что возгорание произошло в квартире жилого дома на пятом этаже.