Появились кадры последствий пожара в жилом комплексе на севере Москвы
Появились кадры последствий мощного пожара в московском ЖК «Селигер Сити»
Москва, 30 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы опубликовала кадры последствий мощного возгорания в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде на севере Москвы. Видео и фотографии с места происшествия размещены в Telegram-канале ведомства 30 сентября.
На кадрах ― окно с выбитой рамой, обгоревшие остатки мебели.
В прокуратуре добавили, что сотрудники ведомства продолжают работу на месте пожара.
По данным «Известий», жильцов московского ЖК «Селигер Сити» разместили в пунктах временного размещения (ПВР) на первом этаже в офисе управляющей компании. Источник издания сообщил, что людей начнут пускать квартиры в ближайшие полтора часа.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 сентября в Ильменском проезде в жилом доме загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Пожар тушили более 80 спасателей.
Пожарные полностью ликвидировали огонь в квартирах многоэтажного дома. Удалось спасти пять человек, пострадали два жильца, в том числе ребёнок. Один мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Очевидцы растянули для него одеяло.
При пожаре один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Установлено, что возгорание произошло в квартире жилого дома на пятом этаже.