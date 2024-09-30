Краснодар, 30 сентября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. По результатам обследования пострадавших в дорожной аварии под Краснодаром с участием пассажирского автобуса и грузовика в медучреждения госпитализировали несколько человек. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС России. Кадр из видео

«По итогам обследования госпитализировано семь человек», — уточнили в ведомстве.

Автобус с 49 болельщиками гандбольного клуба «Виктор» выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, когда на встречную полосу выехал водитель фуры.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС России опубликовало кадры с места ДТП. После столкновения автобус и фура загорелись. Люди выбивали стёкла в автобусе, чтобы спастись. Водитель грузовика погиб на месте, пострадали пассажиры автобуса, в том числе дети.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля под Краснодаром возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).