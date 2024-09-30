Москва, 30 сентября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. В Государственную думу России 30 сентября внесут законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные накопления родителям. С соответствующим предложением выступили депутаты от фракции ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«С учётом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для получения пенсии по старости. По разным причинам не все к моменту выхода на пенсию имеют необходимое количество баллов. Это связано с маленькой зарплатой и с другими проблемами, поэтому мы предлагаем, чтобы дети, которые имеют хорошую заработную плату и спокойно копят по 10 пенсионных баллов в год, могли бы со своими родителями этими баллами поделиться без ущерба для своей пенсии», — пояснил инициатор проекта, зампред ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Изменения авторы документа предлагают внести в закон «О страховых пенсиях». Планируется разрешить передачу не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю. Увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни, указали в пояснительной записке.

Как сообщало ИА Регнум, до конца 2024 года в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии, заявил 20 сентября вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР). По его словам, первая версия документа не получила поддержки. Повторно внести его на рассмотрение планируется после доработки с учётом замечаний. Вице-спикер Госдумы отметил, что предлагаемые выплаты рассматриваются как материальная помощь для наименее защищённых слоёв населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен в условиях повышенной инфляции.