Калининград, 30 сентября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Евгению Козырецкому разобраться и представить доклад в связи с нарушением прав учеников одной из школ Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Отмечается, что родители школьников в соцсетях выразили беспокойство тем, что в классах очень много детей мигрантов, которые не знают русский язык. По их мнению, это нарушает образовательный процесс, а руководство образовательного учреждения не принимает необходимых мер.

О какой именно калининградской школе идёт речь — не указывается.

Как сообщало ИА Регнум, в школе № 71 Челябинска отец пятиклассника угрожал расправой учительнице, которая попросила его сына общаться на русском языке. СК начал проверку по статьям об угрозе убийством и хулиганстве.

5 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обязывать детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, учить русский язык. Он подчеркнул, что это необходимо делать постепенно и без хамства.