Челябинск, 19 сентября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. В школе № 71 города Челябинска родитель угрожал расправой учительнице, которая попросила его сына общаться на русском языке. Об этом 19 сентября сообщил телеканал 31tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По словам очевидцев, конфликт разгорелся после того, как педагог сделала замечание пятикласснику. Тот в ответ пригрозил, что позовёт отца. Приехавший родитель начал на повышенных тонах и в нецензурной форме угрожать учительнице и пообещал, что она больше не будет работать в школе.

Отмечается, что, когда из класса послышались крики, охранник нажал на тревожную кнопку. На место приехала группа быстрого реагирования.

После инцидента женщину увезли в больницу. Пострадавшая — учительница математики с 34-летним стажем. Агрессивного мужчину уже нашли, он даёт показания.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обязывать детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, учить русский язык. Он подчеркнул, что это необходимо делать постепенно и без хамства.

Медведев также призвал запретить мигрантам, приезжающим в Россию на сезонные работы, привозить в РФ свои семьи.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что нижняя палата Федерального собрания разрабатывает законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Он выразил уверенность, что эту инициативу поддержат большинство парламентариев, независимо от их политической принадлежности.