Хасавюрт, Дагестан, 30 сентября, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Гостиница «Киев» в ночь на 30 сентября загорелась в Хасавюрте Дагестана. Всех постояльцев успели эвакуировать. Об этом сообщили в МЧС по республике.

МЧС Пожар в гостинице

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 00:18, горела на улице Махачкалинское шоссе, 10 гостиница. Загорелся мансардный этаж, погибших и пострадавших нет.

По информации спасателей, пожар локализован. Площадь возгорания составила 625 кв. метров. В тушении задействовано 42 специалиста и 11 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов 29 сентября в Городецком округе Нижегородской области полностью ликвидирован.

15 сентября загорелся полигон ТБО около населённого пункта Скородум в Городецком районе на площади около 8 тыс. кв. м. Со временем площадь пожара достигала 35 тыс. кв. метров.