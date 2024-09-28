Самара, 28 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В Самарской области в результате ДТП погибли двое детей, пять человек госпитализировали. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, следует, что на 28-м км автодороги Урал — Исаклы — Шентала произошло лобовое столкновение автомобилей Scoda Octavia и Scoda Karog. Водитель Scoda Octavia допустил выезд на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. На месте ДТП погибли двое несовершеннолетних», — говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

В результате ДТП погибли две девочки, одной из которых было менее года. Вместе с этим в больницу доставили пять человек, включая мальчика 2014 года рождения.

Отмечается, что на месте ДТП работают противопожарные службы.

Как передавало ИА Регнум, три человека погибли в Волгодонском районе Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем вечером 21 сентября. Автобус следовал из Элисты в Ростов, в нём ехали 22 человека, в том числе двое детей. После ДТП в транспорте начался пожар.