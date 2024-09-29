Краснодар, 29 сентября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. К дорожной аварии под Краснодаром с участием пассажирского автобуса, вероятно, привёл выезд грузовика на встречную полосу. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю

Столкновение транспортных средств произошло вечером на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края».

«Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, автобус с 49 пассажирами выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь. После столкновения и возникшего пожара люди успели покинуть транспортное средство, погибших среди них нет.

Как сообщало ИА Регнум, автобус и грузовой автомобиль врезались на большой скорости. К месту происшествия направили несколько машин скорой помощи. Пресс-служба МЧС проинформировала, что в результате аварии погиб один человек — водитель грузовика.

После ДТП за помощью к медикам обратились 29 пассажиров автобуса, из них трое детей.