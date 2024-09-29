Краснодар, 29 сентября, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае увеличилось до 29 человек. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю

По данным ведомства, за помощью к медикам обратились 29 пассажиров автобуса, из них трое детей.

В дорожной аварии погиб водитель грузовика MAN, который, предварительно, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. В результате транспортные средства загорелись.

Как сообщало ИА Регнум, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе станицы Старокорсунская. Автобус и грузовой автомобиль врезались на большой скорости. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. К месту происшествия направили десять машин скорой помощи. В салоне, по предварительным данным, находились 49 пассажиров.