Краснодар, 29 сентября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали при ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае, сообщила 29 сентября пресс-служба МЧС.

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Погиб водитель автобуса. На месте ДТП произошло возгорание на площади 35 кв. м, отметила пресс-служба.

«На месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе станицы Старокорсунская. Автобус и грузовой автомобиль врезались на большой скорости.

В рейсовом автобусе, по предварительным данным, находились 49 пассажиров, сообщили «Известия». Автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. К месту происшествия направили 10 машин скорой помощи.

Ранее в Новосибирске в ДТП девушку выбросило из автомобиля на проезжую часть, а виновник столкновения скрылся с места происшествия. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.