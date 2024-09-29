Краснодар, 29 сентября, 2024, 21:51 — ИА Регнум. В результате ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае пострадали 25 человек, сообщает 29 сентября муниципальный центр управления Краснодара в своём Telegram-канале.

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«В автобусе на момент ДТП было 49 человек, 25 человек пострадали», — сказано в сообщении.

Уточняется, что автобус вёз болельщиков гандбольной команды. Медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации.

По данным МЧС России, госпитализированы девять пострадавших в аварии.

Как передавало ИА Регнум, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе станицы Старокорсунская. Автобус и грузовой автомобиль врезались на большой скорости. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. К месту происшествия направили 10 машин скорой помощи.

Пресс-служба МЧС проинформировала, что в результате аварии погиб один человек — водитель грузовика. Среди пострадавших трое детей.