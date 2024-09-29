Курск, 29 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Многоэтажный дом в Курске получил значительные повреждения в результате целенаправленной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирное население, сообщили в главном военном следственном управлении СК РФ.

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«В утреннее время ВФУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на Курск. В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное на улице Ленина», — сказано в сообщении.

В СК добавили, что все осколки и фрагменты украинских беспилотников будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

Как передавало ИА Регнум, в Курске в результате внешнего воздействия 29 сентября был повреждён многоквартирный дом. Глава города Игорь Куцак опубликовал в своём Telegram-канале фотографии пострадавшего дома № 2/4 на Красной площади, отметив, что никто среди жильцов не пострадал.

По его словам, многоэтажное здание не разрушилось, однако в некоторых квартирах и местах общественного пользования выбиты окна. Мэр города заявил, что повреждённые окна заменят, а собственники получат компенсации для проведения ремонта в квартирах.

12 августа СК РФ зафиксировал несколько фактов целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты в Курской области со стороны ВСУ. В частности, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате атаки погиб один человек.

Кроме того, украинский дрон нанес удар по машине скорой помощи около города Суджи в Курской области, погибли фельдшер и водитель, ещё один врач получил ранения. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также добавила, что при атаке украинского дрона пострадал и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.