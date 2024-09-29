Курск, 29 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Курске в результате внешнего воздействия был повреждён многоквартирный дом. Об этом сообщил глава города Игорь Куцак в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм-канала

Он опубликовал фотографии пострадавшего дома № 2/4 на Красной площади, отметив, что никто среди жильцов не пострадал. Здание не разрушилось, однако в некоторых квартирах и местах общественного пользования выбиты окна.

«Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора», — написал Куцак, добавив, что объём повреждений будет оценивать специальная комиссия, которая также определит ущерб для оказания помощи жильцам дома.

Мэр города пояснил, что повреждённые окна заменят, а собственники получат компенсации для проведения ремонта в квартирах.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 беспилотника Вооружённых сил Украины.

29 сентября в Воронеже в результате ночной атаки беспилотников в одном из домов были повреждены две квартиры и остекление. По словам губернатора региона Александра Гусева, только одно жилое помещение существенно повреждено, но никому из владельцев временное жильё не потребовалось. Обломки БПЛА также повредили несколько автомобилей.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на Волгоградскую область. Дроны были перехвачены и нейтрализованы.

В небе над Ростовской областью ночью 29 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников.