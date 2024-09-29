Москва, 29 сентября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призвала прекратить уголовное дело в отношении хоккеистов любительской команды «Тафгай», которое возбудили после драки на матче с командой «Фантом» управления ФСБ в Биробиджане.

Юрий Самолыго/ТАСС Юлия Чепалова

Поступок и поведение зачинщиков драки она назвала недопустимыми и публично их за это осудила.

«Но также считаю, что ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием — это перебор», — написала она в своём Telegram-канале.

Также лыжница заявила, что административный арест, который получили некоторые хоккеисты, является справедливой мерой наказания. Чепалова принесла извинения от команды «Тафгай» всем игрокам «Фантома» и призвала «проявить великодушие, ведь прощать умеют только сильные, слабые на это не способны».

В качестве наказания она предложила обязать зачинщиков драки извиниться, а также поставить их на ворота без защиты на спортивной площадке в любом из дворов Биробиджана для отработки буллитов командой «Фантом» или командой хоккейного клуба СКА, чтобы они прочувствовали «свой хоккей».

Ранее Telegram-канал Baza информировал, что весной 2024 года в Биробиджане во время матча игроки команды «Тафгай» устроили драку на льду с сотрудниками местного управления ФСБ из команды «Фантом». Сразу после матча пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток, а в июне против них возбудили уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в январе финал молодёжного чемпионата мира — 2024 закончился массовой дракой. За 30 секунд до конца третьего периода шведские хоккеисты, понимая, что игра проиграна, кинулись на соперников из США в драку.