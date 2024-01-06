Гётеборг, Швеция, 6 января, 2024, 03:59 — ИА Регнум. В шведском Гётеборге 5 января на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира-2024 победой североамериканцев, они выиграли шестое золото в истории молодёжного хоккея.

Resolute Сборная Швеции по хоккею

Встреча национальной сборной США и Швеции завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

За 30 секунд до конца третьего периода шведские хоккеисты понимая, что игра проиграна, кинулись на соперников в драку. Защитник шведов Антон Юханссон накинулся с кулаками на американца Лейна Хатсона, своих товарищей поддержали и игроки команд. Матч чемпионата мира таким образом завершился массовой дракой.

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Как сообщало ИА Регнум, американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался в возрасте 29 лет после пореза шеи коньком в матче Британской элитной хоккейной лиги (EIHL).

Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лёд. После этого он попытался вернуться на скамейку запасных, истекая кровью. Встреча между командами была остановлена, а игрока доставили в больницу, где он позднее скончался.

В декабре 2022 года стало известно, что российский хоккеист, нападающий Абакар Казбеков, игравший за молодежный клуб London Knights из канадской хоккейной лиги Онтарио (OHL), умер в возрасте 18 лет.