Энергодар, Запорожская область, 29 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в запорожском городе Энергодаре, сообщается в Telegram-канале Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Александр Полегенько/ТАСС

«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Пострадавших нет. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города», — сказано в публикации.

Сообщение канала подкреплено видео, на которым показаны клубы чёрного дыма. Также уточняется, что на данный момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре находится под контролем, в городе есть электричество. На месте обстрела работают пожарные расчёты.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября глава городской администрации Эдуард Сеновоз заявил, что удары ВСУ по Энергодару преследуют террористическую цель. Он отметил, что статистика ударов говорит об их нацеленности на инфраструктуру, систему жизнеобеспечения города.

28 сентября украинские военные начали использовать тактику групповых налётов ударных беспилотников на Энергодар. 21 сентября ВСУ также обстреляли Энергодар, больше всего прилётов зафиксировали в районе прибрежной зоны, пострадавших не было.

20 сентября противник атаковал Энергодар беспилотниками, на проспекте Строителей был повреждён объект гражданской инфраструктуры.

После этого ВСУ осуществили вторую атаку, и в Энергодаре в непосредственной близости от периметра ЗАЭС получил повреждение трансформатор подстанции «Заря». На ЗАЭС заявили, что возникла прямая угроза безопасности станции, поскольку она могла остаться без электроснабжения.