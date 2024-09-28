Энергодар, Запорожская область, 28 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали использовать тактику групповых налётов ударных беспилотников на Энергодар в Запорожской области, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации города Эдуарда Сеновоза.

РИА Новости

«Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что, как правило, запускаются коптеры с разницей 10–15 минут. Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, украинские подразделения регулярно наносят удары тяжёлым вооружением и БПЛА по Энергодару, где находится атомная электростанция. Под удары украинских военных попадает и территория АЭС.

Так, 21 сентября ВСУ обстреляли Энергодар. Больше всего прилётов было зафиксировано в районе прибрежной зоны. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Ранее, 20 сентября, ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками, на проспекте Строителей получил повреждение объект гражданской инфраструктуры.

После чего ВСУ осуществили вторую атаку, и в Энергодаре в непосредственной близости от периметра ЗАЭС получил повреждение трансформатор подстанции «Заря». На ЗАЭС заявили, что возникла прямая угроза безопасности станции, поскольку она могла остаться без электроснабжения.