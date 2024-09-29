Нижний Новгород, 29 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В Нижегородской области в районе деревни Лазарево загорелась свалка. Площадь пожара достигла 10 тыс. кв м, сообщило МЧС России.

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К ликвидации пожара на полигоне твёрдых отходов привлекли 15 специалистов и пять единиц техники МЧС РФ, отметили в чрезвычайном ведомстве.

«Площадь пожара в Нижнем Новгороде увеличилась до 10 тысяч квадратных метров», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в это же время лесой пожар тушат в Самарской области, где в Сызранском районе горят 57 гектаров. По данным МЧС, на месте происшествия работают 128 специалистов, а также 32 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара привлекли Волжский спасательный центр МЧС России.