Самара, 29 сентября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. В Самарской области сотрудники МЧС России тушат лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

МЧС РФ

«В Сызранском районе горят 57 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет», — отмечается в сообщении.

Представители пресс-службы уточнили, что на месте происшествия работают 128 специалистов, а также 32 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара привлекли Волжский спасательный центр МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября в Ростовской области из-за падения украинского беспилотника возник пожар в лесу на площади 20 га. По словам губернатора региона Василия Голубева, для борьбы с огнём вылетел вертолёт МЧС.

Ранее в ЛНР вспыхнул природный пожар в окрестностях Антрацита. Он распространился на посёлки Степное и Лесное. Пожар также перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией. В результате инцидента погибли четыре человека, ещё шесть пострадали. Перекинувшийся на населённые пункты огонь уничтожил свыше 460 домов.