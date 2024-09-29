Николаевский район, Волгоградская область, 29 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС тушат природный пожар в Николаевском районе Волгоградской области. Об этом сообщила глава муниципалитета Анжелика Гребенникова.

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«Уважаемые земляки! В настоящее время с 8:30 часов идёт серьёзная борьба с пожаром в нашем сосновом лесу в районе Старой Николаевки», — написала глава района в соцсети «ВКонтакте».

По информации Гребенниковой, к ликвидации возгорания были привлечены силы и средства МЧС, областная противопожарная службы, органы местного самоуправления, а также техника местных предприятий и поселений района.

«На месте пожара работают 14 пожарных машин, восемь единиц техники на подвозе воды, два бульдозера, пять тракторов на опашке. Привлечены добровольцы с ранцевыми огнетушителями», — добавила глава муниципалитета.

Она добавила, что из-за серьёзного задымления был перекрыт съезд с федеральной трассы на грузовую переправу.

По словам Гребенниковой, угрозы населённый пунктам в данный момент нет.

Как передавало ИА Регнум, в это же время лесой пожар тушат в Самарской области, где в Сызранском районе горят 57 гектаров. По данным МЧС, на месте происшествия работают 128 специалистов, а также 32 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара привлекли Волжский спасательный центр МЧС России.