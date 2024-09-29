Киев, 29 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Командира дислоцированной в донецком Угледаре бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ивана Винника сняли с должности, сообщает украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

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«Командир 72-й бригады ВСУ, судя по всему, снят с должности», — сказано в публикации.

Соответствующий вывод журналисты издания сделали из публикации на странице бригады в Сети. В одной из публикацией полковник Винник поблагодарил солдат и офицеров и подвёл итоги своей службы в ВСУ.

Позже данную информацию подтвердила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В своём Telegram-канале она написала, что на его место назначили некоего Александра Охрименко, которого ещё год назад отправили руководить одесским ТЦК (украинский военкомат).

Депутат заявила, что решение о назначении Охрименко является нелогичным, поскольку, с её слов, больше года он не видел «реальных боевых действий».

28 сентября ИА Регнум передавало, что войска России заблокировали в Угледаре группировку ВСУ и продолжают сжимать клещи вокруг города. В российских силовых структурах сообщили, что противник на этом участке фронта несёт большие потери, бойцы ВСУ массово сдаются в плен.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре попал «в клещи». По его словам, ротация украинских сил «фактически невозможна», и это признают близкие к минобороны Украины лица.