Москва, 22 сентября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Два грузовых автомобиля перевернулись на Московской кольцевой автодороге после того, как столкнулись. Об этом 22 сентября сообщил департамент транспорта Москвы.

Кадр из видео

«На внутренней стороне 10-го км МКАД (в районе съезда 11) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что движение автотранспорта по нескольким полосам попутного направления в районе аварии было перекрыто. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Позднее ведомство сообщило о восстановлении движения.

На опубликованной видеозаписи с места ДТП видно, как мусоровоз сталкивается с большегрузным автомобилем и затем врезается в него, после чего оба грузовика переворачиваются набок.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 сентября три человека погибли в Волгодонском районе Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем. Ещё восемь человек в результате этого пострадали.

На улице Генерала Дорохова в Москве 22 сентября произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.