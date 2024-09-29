Москва, 29 сентября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. В Киеве совершенно утопически рассуждают о «принуждении Москвы к миру». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что Россию надо принуждать к миру», — заявил он.

По его словам, подобные ошибочные рассуждения могут вызвать негативные последствия для самого же киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября пресс-секретарь заявил, что степень вовлечённости стран Запада в украинский конфликт продолжает расти. Кроме того, они выражают намерение и дальше пытаться обеспечить победу Украине.

Песков обратил внимание на то, что с марта 2022 года, когда Россия и Украина обсуждали проект мирного договора, территориальные и юридические реалии изменились. В настоящее время, в отличие от весны 2022 года, несколько регионов, ранее входивших в состав Украины, по решению их жителей, выраженному на референдумах, вернулись в состав России и теперь вновь являются российскими регионами со всеми вытекающими из этого последствиями, пояснил он.

Ранее в Кремле неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.