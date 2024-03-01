Москва, 1 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. С марта 2022 года, когда Россия и Украина обсуждали проект мирного договора, территориальные реалии изменились, заявил 1 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать опубликованный ранее газетой The Wall Street Journal проект мирного договора Москвы и Киева, который обсуждался на переговорах весной 2022 года.

Согласно этим данным, проект договора закреплял, что Крым входит в состав России, а вопрос о статусе ЛНР и ДНР должен был стать предметом переговоров президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимир Зеленского.

В настоящее время, в отличие от весны 2022 года, несколько регионов, ранее входивших в состав Украины, по решению их жителей, выраженном на референдумах, вернулись в состав России и теперь вновь являются российскими регионами со всеми вытекающими из этого последствиями, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков не уточнил, является ли опубликованный американским изданием текст подлинный, отметив при этом, что в Кремле не хотели бы публиковать этот документ.

Переговорный процесс весной 2022 года был прекращён по решению Киева, напомнил также пресс-секретарь президента.

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